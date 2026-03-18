Фахівці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України впродовж перших двох тижнів березня знищили низку об'єктів протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.

Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС «валдай» ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА, — розповіли у ГУР.