Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Дрони ГУР вразили новітню РЛС рашистів у Криму (ВІДЕО)
Фахівці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України впродовж перших двох тижнів березня знищили низку об'єктів протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.
Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС «валдай» ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА, — розповіли у ГУР.
Крім того, ударами «Примар» виведено з ладу:
- станцію постановки радіоперешкод;
- ретранслятор для БпЛА типу «Ґєрань/Ґєрбєра»;
- комплекс навігаційної системи «Глонас».