Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Дрони ГУР вразили новітню РЛС рашистів у Криму (ВІДЕО)

18 бер 2026, 14:57
Фахівці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України впродовж перших двох тижнів березня знищили низку об'єктів протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ГУР.

Під час одного з результативних нальотів воєнні розвідники уразили РЛС «валдай» ― це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА, — розповіли у ГУР.

Крім того, ударами «Примар» виведено з ладу:

  • станцію постановки радіоперешкод;
  • ретранслятор для БпЛА типу «Ґєрань/Ґєрбєра»;
  • комплекс навігаційної системи «Глонас».

Джерело: Ракурс


