На АЗС в Украине начнут продавать безрецептурные лекарства.

https://racurs.ua/n212694-bezrecepturnye-lekarstva-so-sleduuschey-nedeli-nachnut-prodavat-na-azs-sviridenko.html

Ракурс

В Україні з наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС.

Про це сьогодні, у середу 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшком щодо основних програм.

З наступного тижня безрецептурні ліки почнуть продавати на АЗС. 15 ліцензій уже видано, ще 43 заявки в роботі. Контроль забезпечує Держлікслужба, — зазначила вона.

Також Свириденко повідомила, що програма «Доступні ліки» охопила понад 1,5 млн пацієнтів у 2026 році, з квітня до неї буде додано 37 нових препаратів. Бюджет програми становить 8,7 млрд грн.

Прем'єр зазначила, що вже понад 6,4 тис. українців віком понад 40 років пройшли скринінг. Ще понад 133 тис. подали заявки через «Дію» та офлайн через ЦНАПи:

Учасникам уже виплачено понад 220 млн грн. Скринінг доступний у понад 1700 закладах і включає перевірку серцево-судинних ризиків, діабету та ментального здоров’я.

Також під час наради розглянули питання енергозабезпечення закладів охорони здоровʼя.