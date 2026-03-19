Детонатор взорвался в руках ребенка в Сумской области.

https://racurs.ua/n212723-detonator-vzorvalsya-v-rukah-rebenka-v-sumskoy-oblasti.html

Ракурс

Дитина постраждала внаслідок вибуху в Сумській області.

У середу, 18 березня, в селі Уздиця Глухівського району двоє дітей віком 13 та 10 років виявили предмет, зовні схожий на детонатор. Пристрій вибухнув у руках старшого хлопця. Постраждали дитину госпіталізували з множинними травмами. Про це поліція Сумської області 19 березня повідомила у Facebook.

Всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Поліцейські вилучили та направили на експертизу залишки вибухонебезпечного предмета.

У поліції наголосили, що вибухонебезпечні предмети можна знайти будь-де — у населених пунктах, на подвір’ях, у полях, лісосмугах або поблизу доріг. Такі речі можуть виглядати як металеві предмети незвичної форми, мати дроти, елементи живлення або бути циліндричної чи сферичної форми.

Якщо ви знайшли такий предмет, то ні в якому разі не підходьте до нього, не торкайтеся і не переміщуйте. Такі речі не варто розбирати чи знешкоджувати самостійно. Користуватися телефоном біля них також не варто, бо це може спричинити детонацію.

Необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку на спецлінії «102» або «101», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Тернопільському районі між населеними пунктами Кам’янка та Романівка місцевий житель під час польових робіт виявив уламки російської ракети.