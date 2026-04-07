В Сумской области люди взорвались на российских боеприпасах — есть погибшие и раненые

В Сумській області люди взорвались на российских боеприпасах, есть погибшие и раненые.

Детонація вибухонебезпечних предметів призвела до загибелі та поранення людей у Сумській області.

Трагедії сталися у прикордонних районах. Ще 5 квітня в одному із сіл Свеської громади двоє місцевих мешканців підірвалися на російській вибухівці, коли гасили палаючу траву. Там загинули 52-річний чоловік та 70-річна жінка. Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

А вчора, 6 квітня, в іншій частині громади двоє чоловіків наїхали трактором на вибухонебезпечний предмет. Попередньо, це була вибухівка, яку російські війська скинули з безпілотника. Уламкових поранень зазнали чоловіки 53 та 48 років, їх госпіталізували.

Нагадаємо, українські військові фіксували, як в різних частинах країни росіяни скидали з дронів-камікадзе типу Shahed протитанкові міни ПТМ-3. Десь окупанти просто мінують певні ділянки на землі, але часто це мінування місць відбувається поруч із точкою падіння безпілотника. Ворог розраховує, що співробітники ДСНС або поліція будуть їхати на розмінування «Шахеда» і підірвуться. Боєприпас загарбники оснастили магнітним детонатором.