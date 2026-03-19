Лідери ЄС не змогли переконати Віктора Орбана зняти вето на 90 млрд євро для України.

Лідери Євросоюзу не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето щодо позики для України.

Кредит обговорювали півтори години, але дискусія не дала результатів. Орбан відмовився розблокувати допомогу Україні на 90 млрд євро, які мали піти на фінансування військових потреб. Про це повідомило видання Politico із посиланням на чотирьох анонімних дипломатів та чиновників.

Одне з джерел розповіло, що президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав поведінку Орбана «неприйнятною» з звинуватив його у порушенні умов співпраці, на яких ґрунтується європейський блок.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Євроради заявив, що ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ фактично заблоковане, що послаблює тиск на агресора та впливає на перебіг війни. Глава держави закликав партнерів посилити економічний та політичний тиск на Москву. Також він додав, що необхідно розблокувати кредит Україні від Євросоюзу у розмірі 90 млрд євро.

Нагадаємо, 17 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заяивив, що кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро розблокують лише після фактичного відновлення транзиту нафти трубопроводом «Дружба». І наголосив, що ця позиція Будапешту залишається незмінною.

Джерело: Politico