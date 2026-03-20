Агент РФ готовил теракты возле админзданий в центре Харькова.

Терористичні акти в центрі Харкова готував російський агент.

Зловмисник мав виготовити саморобні вибухові пристрої та закласти їх біля адміністративних будівель обласного центру. У подальшому спецслужба РФ планувала дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки. Про це 20 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники СБУ затримали зловмисника в орендованій квартирі під час виготовлення бомби. Виявилося, що агент — 18-річний наркозалежний. В його тимчасовій оселі знайшли 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області СБУ затримала інформатора, який збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки росіян по одній з найбільших теплових електростанцій України. На ворога працював мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.