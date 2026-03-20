  1. Новости
Минобороны сообщает о временной недоступности «Резерва+», фото: Google Play

«Резерв+" не будет работать с вечера 20 марта и до утра — Минобороны

20 мар 2026, 14:57
У реєстрі «Оберіг» з 21.00 сьогоднішнього дня, 20 березня, і до 09.00 21 березня проходитимуть планові технічні роботи.

У зв’язку з цим у цей час у застосунку «Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID», повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Роботи завершаться о 09.00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», — наголошують в Міноборони.

