Міноборони повідомляє про тимчасову недоступність «Резерву+»

У реєстрі «Оберіг» з 21.00 сьогоднішнього дня, 20 березня, і до 09.00 21 березня проходитимуть планові технічні роботи.

У зв’язку з цим у цей час у застосунку «Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID», повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Роботи завершаться о 09.00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.