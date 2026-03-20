Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Міноборони повідомляє про тимчасову недоступність «Резерву+», фото: Google Play

«Резерв+" не працюватиме з вечора 20 березня і до ранку — Міноборони

20 бер 2026, 14:57
999

У реєстрі «Оберіг» з 21.00 сьогоднішнього дня, 20 березня, і до 09.00 21 березня проходитимуть планові технічні роботи.

У зв’язку з цим у цей час у застосунку «Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID», повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Роботи завершаться о 09.00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», — наголошують в Міноборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів