Часть услуг в «Дії» не будет работать
У «Дії» через планові технічні роботи тимчасово не працюватимуть частина послуг.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».
Так, через роботи в реєстрі «Оберіг» до 9.00 21 березня тимчасово не працюватиме комплекс бронювання:
- військово-обліковий документ;
- бронювання працівників;
- відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних;
- продовження бронювання працівників;
- анулювання бронювання працівників.
Через оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів з 17.00 21 березня до 20.00 23 березня не працюватиме перереєстрація авто.
Радимо заздалегідь подбати про необхідні послуги, щоб уникнути незручностей, — наголосили у «Дії». — Усі інші сервіси в Дії працюватимуть без пауз.