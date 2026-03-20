Часть услуг в «Дії» не будет работать, фото: «Википедия»

У «Дії» через планові технічні роботи тимчасово не працюватимуть частина послуг.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».

Так, через роботи в реєстрі «Оберіг» до 9.00 21 березня тимчасово не працюватиме комплекс бронювання:

військово-обліковий документ;

бронювання працівників;

відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних;

продовження бронювання працівників;

анулювання бронювання працівників.

Через оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів з 17.00 21 березня до 20.00 23 березня не працюватиме перереєстрація авто.