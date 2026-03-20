Частина послуг у «Дії» не працюватиме, фото: «Вікіпедія»

У «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг — деталі

20 бер 2026, 20:37
У «Дії» через планові технічні роботи тимчасово не працюватимуть частина послуг.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».

Так, через роботи в реєстрі «Оберіг» до 9.00 21 березня тимчасово не працюватиме комплекс бронювання:

  • військово-обліковий документ;
  • бронювання працівників;
  • відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних;
  • продовження бронювання працівників;
  • анулювання бронювання працівників.

Через оновлення Єдиного держреєстру транспортних засобів з 17.00 21 березня до 20.00 23 березня не працюватиме перереєстрація авто.

Радимо заздалегідь подбати про необхідні послуги, щоб уникнути незручностей, — наголосили у «Дії». — Усі інші сервіси в Дії працюватимуть без пауз.

