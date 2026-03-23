Крупнейшие российские нефтяные порты на Балтике приостановили экспорт сырой нефти.

Найбільші західні центри експорту російської нафти на Балтиці зупинили роботу.

Морські порти РФ Приморськ та Усть-Луга призупинили відвантаження сирої нафти та нафтопродуктів після атак безпілотників. Зупинка експорту триває щонайменше 22 березня. Це може вплинути на глобальні постачання, які вже перебувають під тиском через інші геополітичні обмеження. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Як поінформував губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, внаслідок атаки дронів у Приморську загорілися кілька паливних резервуарів. Однак про зупинку експорту чиновник не сказав. А масштаби можливих руйнувань в Усть-Лузі наразі невідомі.

Міністерство країни-агресора РФ заявило про «збиття» 35 дронів минулої ночі.

Як відомо, Приморськ вважається одним із ключових експортних вузлів російської нафти сорту Urals і дизпалива та може експортувати понад 1 млн барелів на добу. Потужність Усть-Луги сягає приблизно 700 тис. барелів на добу. Зокрема, в 2024 році через Усть-Лугу було експортовано близько 32,9 млн т нафтопродуктів, а через Приморськ — 16,8 млн т.

Тим часом «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки наслідки удару по нафтосховищу в Приморському порту в Ленінградській області РФ. На кадрах видно пошкодження декількох ємностей з паливом.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового терміналу «Транснефть — порт Приморськ» в Ленінградській області РФ. За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру.

Джерела: Reuters, «Радіо Свобода»