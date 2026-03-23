Вражено нафтовий термінал у Ленінградській області РФ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n212770-syly-oborony-vrazyly-naftovyy-terminal-u-leningradskiy-oblasti-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 22 березня, та в ніч на сьогодні. 23 березня, уразили важливі об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтовий термінал «Транснефть — порт Приморськ» (Приморськ, Ленінградська область РФ). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об'єкта.

Через порт «Приморськ» щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії, — наголошують у Генштабі.

Раніше у соцмережах з’явилися відео, які показують наслідки ураження «Приморська».

Також уражено нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» (Уфа, республіка Башкортостан, РФ) — підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6−8 млн тонн на рік, — зазначили у Генштабі.

Цей НПЗ розташований ха 1,4 тис. км від державного кордону України.