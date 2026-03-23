Обмежити участь військових в азартних іграх на час воєнного стану хочуть в Україні.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони розробляють відповідний механізм. Про це Мінцифри 23 березня повідомило у Telegram.

Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета — захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності, — наголосили у відомстві.

Працюватиме механізм наступним чином — під час входу в гру користувача перевірятимуть через реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. При підтвердженні доступ до гри блокуватиметься.

Водночас організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень.

Держагентство PlayCity відповідатиме за впровадження механізму.

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні за рекомендацією правоохоронців заблокували понад 2 тис.500 веб-сайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.