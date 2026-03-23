Війна на Ближньому Сході. Фото:

Дату завершення війни США проти Ірану визначили у Вашингтоні.

Завершення бойових дій заплановане на 9 квітня. Мирна угода дасть змогу президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю". Про це пише Ynet з посиланням на неназване ізраїльське джерело.

Зазначається, американо-іранські переговори розпочнуться вже на цьому тижні й пройдуть у Пакистані. При цьому США не інформували Ізраїль про переговори з спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом.

Як відомо, Премія Ізраїлю — це найпрестижніша премія, яку вручають у День незалежності країни. Її розмір становить 75 тис. шекелів (майже 1 млн грн).

Тим часом іранське державне агентство Tasnim News Agency поінформувало, що Іран заявив про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями й можуть принести «дуже значні результати».

Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні триваючої війни, реалізація яких може дати дуже значні результати

Нагадаємо, 23 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран провели «дуже гарні і продуктивні переговори» щодо повного і всебічного врегулювання військових дій на Близькому Сході, тож, у зв’язку з цим він доручив на п’ять днів відкласти удари по енергетиці Ірану.

У Тегерані інформацію про американо-іранські переговори спростували.

Джерела: Ynet, Tasnim News Agency