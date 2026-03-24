Украинская ПВО ночью обезвредила 25 из 34 ракет и 365 из 392 дронов РФ.

https://racurs.ua/n212793-ukrainskaya-pvo-nochu-obezvredila-25-iz-34-raket-i-365-iz-392-dronov-rf.html

Ракурс

Країна-агресор РФ у ніч на 24 березня завдала масованого комбінованого удару по Україні.

Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування для обстрілу об'єктів критичної інфраструктури. Загалом росіяни застосували 426 засобів повітряного нападу. Зокрема, противник запустив з семи локацій в Росії та з окупованого Криму 392 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотників інших типів. Близько 250 із них буди «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Також агресор з Курської області РФ та окупованої Донеччини запустив сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400, з Брянської області РФ — п’ять крилатих ракет «Іскандер-К». Ще чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 летіли з Курської та Донецької областей, а 18 крилатих ракет Х-101 були запущені стратегічною авіацією ворога із повітряного простору над Каспійським морем.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо, що знешкоджено 390 цілей — 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Було збито і подавлено:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 ворожих БпЛА різних типів.

Шість російських ракет та 27 дронів-камікадзе влучили на 22 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 10 локаціях. Ще уточнюється інформація щодо трьох ворожих ракет.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину і в Полтавській громаді було зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє осіб, а 11 дістали травми. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.