Взрыв произошел в одном из жилых многоэтажных домов в оккупированном Севастополе.

Взрыв прогремел в многоэтажке оккупированного Севастополя — есть погибшие и раненые

24 мар 2026, 10:55
Вибух стався в одному з житлових багатоповерхових будинків в окупованому Севастополі.

Вибух прогримів в одному з будинків, але ударна хвиля також зачепила сусідню будівлю. В одній з квартир частково обвалилася стіна на першому поверсі, пошкоджені перекриття з першого по третій поверхи. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у соцмережах та місцеві Telegram-канали.

За інформацією окупантів, у сусідньому будинку горіли квартири у двох під’їздах, а пожежу нібито вже локалізували. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок вибуху та ще 10 травмованих осіб. Серед постраждалих троє дітей, одна дитина у важкому стані.

Так звана місцева влада не розкриває причину вибуху. Наразі диктатура розгадає різні версії, включно з побутовим інцидентом. Не повідомлялося в момент вибуху про атаку БпЛА чи інший обстріл міста.

Нагадаємо, 23 березня у місті Буча Київської області вибухнули два невідомі пристроїв поблизу житлового будинку. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. СБУ кваліфікувала подію як теракт та вже затримала підозрюваного.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
