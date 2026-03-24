Російські обстрілы привели до обесточиванию шести областей України.

Країна-агресор Росія в ніч на 24 березня здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілу частина споживачів в шести областях залишилася без електропостачання. Наразі світло тимчасово відсутнє у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Ремонтні бригади вже працюють над тим, щоб провернути електрику до осель та підприємств. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Також у відомстві поінформували, що сьогодні з 16.00 до 22.00 у більшості українських областей діятимуть графіки погодинних відключень для населення. Крім того, до кінця доби будуть обмежені потужності для промисловості.

В Міненерго закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

Тим часом видання NewsMaker повідомило, що транскордонна лінія електропередачі Ісакча-Вулканешти, що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії та забезпечує імпорт електроенергії, увечері 23 березня була відключена після російських ударів по енергетичній інфраструктурі на півдні України.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував 426 засобів повітряного нападу для обстрілу об'єктів критичної інфраструктури. По Україні летіли ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Українська ППО знешкодила 25 із 34 ракет та 365 із 392 дронів ворога.

Джерело: NewsMaker