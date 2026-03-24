Сили спеціальних операцій майстерно відпрацювали по окупантах у Донецькій області.

Тактична група Sword Group 3-го полку ССО операцій виконала спеціальні завдання на Донецькому напрямку й здійснила пошук інфільтрованого противника. У ході бойової операції загарбницька армія зазнала втрат. Про це Сили спецоперацій Збройних сил України 24 березня повідомили в соцмережах.

Спочатку специ виявили та знищили зі стрілецької зброї двох військовослужбовців країни-агресора. А далі ССОшники влаштували засідку на маршруті ворога. Внаслідок цього вдалося ліквідувати ще двох окупантів, які рухалися вздовж лісосмуги на підкріплення раніше знищеним загарбникам.

Нагадаємо, на Північно-Слобожанському напрямку група українських Сил спеціальних операцій зайшла у ворожий тил, заклала вибухівку і підірвала просочування противника. Результатом успішної операції стало не лише знищення ворога, але й перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.