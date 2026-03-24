«Укрзализныця» ужесточает правила безопасности пассажиров из-за российских атак

«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів у дорозі.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба компанії.
Щоб поїздка залишалася передбачуваною та безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників. Безпека — понад усе, — наголошують у компанії.
Зазначається, що рашисти дедалі прицільніше полюють на залізницю:
Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати. Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом.
Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують:
- негайно підготуватися до евакуації — вдягнутися, покласти поруч документи і телефон;
- залишатися на місці до вказівки провідника;
- в разу, якщо пасажиру або дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, слід сповістити про це провідника заздалегідь.
Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію пасажирам рекомендують:
- не створюючи тисняви та паніки, залишити вагон через найближчий вихід;
- валізи та габаритні речі залишати на місцях;
- допомогти пасажирам, які цього потребують;
- не стрибати, не наступати та не зупинятись на колії.
Пасажирам також радять стежити за ситуацією довкола і уникати потенційних небезпек під час руху від або до поїзда.
Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки, — зауважили в «Укрзалізниці».
Після виходу з вагона рекомендується:
- швидко пройти до укриття або на безпечну відстань від вагона;
- не скупчуватись безпосередньо поблизу поїзда — він може бути мішенню;
- розосередитись, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
- у разі вибухів поблизу — лягти на землю обличчям вниз, рот тримати відкритим, закрити голову підручними речами;
- уважно слухати вказівки провідників або вокзальників.
Повернення до вагона:
- дочекатися вказівки голосової, мегафоном або свистком про завершення небезпеки;
- якщо для повернення до вагона потрібно перетинати колії, слід робити це уважно і пильнувати зустрічні поїзди.