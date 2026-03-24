Ракурс
Правила безпеки пасажирів «Укрзалізниці» посилюють, фото: Wikimedia Commons

«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів через російські атаки

24 бер 2026, 22:53
«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів у дорозі.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба компанії.

Щоб поїздка залишалася передбачуваною та безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників. Безпека — понад усе, — наголошують у компанії.

Зазначається, що рашисти дедалі прицільніше полюють на залізницю:

Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати. Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом.

Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують:

  • негайно підготуватися до евакуації — вдягнутися, покласти поруч документи і телефон;
  • залишатися на місці до вказівки провідника;
  • в разу, якщо пасажиру або дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, слід сповістити про це провідника заздалегідь.

Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію пасажирам рекомендують:

  • не створюючи тисняви та паніки, залишити вагон через найближчий вихід;
  • валізи та габаритні речі залишати на місцях;
  • допомогти пасажирам, які цього потребують;
  • не стрибати, не наступати та не зупинятись на колії.

Пасажирам також радять стежити за ситуацією довкола і уникати потенційних небезпек під час руху від або до поїзда.

Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки, — зауважили в «Укрзалізниці».

Після виходу з вагона рекомендується:

  • швидко пройти до укриття або на безпечну відстань від вагона;
  • не скупчуватись безпосередньо поблизу поїзда — він може бути мішенню;
  • розосередитись, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
  • у разі вибухів поблизу — лягти на землю обличчям вниз, рот тримати відкритим, закрити голову підручними речами;
  • уважно слухати вказівки провідників або вокзальників.

Повернення до вагона:

  • дочекатися вказівки голосової, мегафоном або свистком про завершення небезпеки;
  • якщо для повернення до вагона потрібно перетинати колії, слід робити це уважно і пильнувати зустрічні поїзди.

Джерело: Ракурс


