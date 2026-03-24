«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів через російські атаки

Правила безпеки пасажирів «Укрзалізниці» посилюють

«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів у дорозі.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба компанії.

Щоб поїздка залишалася передбачуваною та безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників. Безпека — понад усе, — наголошують у компанії.

Зазначається, що рашисти дедалі прицільніше полюють на залізницю:

Десятки спеціалістів 24/7 слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати. Втім, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою для цього і потрібна евакуація. Ми оголосимо її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом.

Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують:

негайно підготуватися до евакуації — вдягнутися, покласти поруч документи і телефон;

залишатися на місці до вказівки провідника;

в разу, якщо пасажиру або дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, слід сповістити про це провідника заздалегідь.

Після безпекової зупинки поїзда, якщо провідник дає сигнал на евакуацію пасажирам рекомендують:

не створюючи тисняви та паніки, залишити вагон через найближчий вихід;

валізи та габаритні речі залишати на місцях;

допомогти пасажирам, які цього потребують;

не стрибати, не наступати та не зупинятись на колії.

Пасажирам також радять стежити за ситуацією довкола і уникати потенційних небезпек під час руху від або до поїзда.

Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки, — зауважили в «Укрзалізниці».

Після виходу з вагона рекомендується:

швидко пройти до укриття або на безпечну відстань від вагона;

не скупчуватись безпосередньо поблизу поїзда — він може бути мішенню;

розосередитись, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті;

у разі вибухів поблизу — лягти на землю обличчям вниз, рот тримати відкритим, закрити голову підручними речами;

уважно слухати вказівки провідників або вокзальників.

Повернення до вагона: