https://racurs.ua/ua/n212792-okupanty-spryamuvaly-fpv-dron-v-elektrychku-na-harkivschyni-ie-zagyblyy-ta-postrajdali.html

Ракурс

У вівторок вранці, 24 березня, було зафіксоване пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Попередньо відомо, що окупанти застосували для атаки FPV-дрон. Безпілотник поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинув 61-річний пасажир. Постраждали машиніст потяга та його помічник, у них діагностували гостру реакцію на стрес.

На місці обстрілу працюють всі служби. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, а справу кваліфікували як воєнний злочин, що спричинив загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 23 березня російські окупанти вдарили дроном по автобусній зупинці в Одеській області. Внаслідок атаки постраждали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.