Армія РФ завдала удару по залізниці на Дніпропетровщині. Фото: УЗ

Російська армія 13 квітня атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області.

Окупанти вдарили безпілотником поблизу локомотиву вантажного поїзда. Через загрозу з повітря, довелось зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів. Так, один із приміських поїздів зупинили на найближчій станції, близько 500 пасажирів евакуювали з вагонів. Про це «Укрзалізниця» та Міністерство розвитку громад та територій України повідомили у Facebook.

Також вчасно встигла вийти з кабіни локомотивна бригада вантажного поїзда. І після цього ворог завдав удару поблизу локомотива. Ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.

Моніторинг повітряних загроз на маршрутах руху поїздів триває постійно. Це дозволяє оперативно реагувати на ризики та мінімізувати небезпеку для людей. Дякуємо залізничникам за професіоналізм і злагоджену роботу, а пасажирам — за довіру та чітке дотримання інструкцій, — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні після низки атак на залізничну інфраструктуру «Укрзалізниця» посилила правила безпеки пасажирів у дорозі. Десятки спеціалістів цілодобово слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі та роблять усе можливе, щоб ці загрози мінімізувати.