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Сбитый «Шахед» упал на пассажирский поезд. Фото: «Укрзализныця»
Сбитый «Шахед» упал на пассажирский поезд в Сумах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214352-sbityy-shahed-upal-na-passajirskiy-poezd-v-sumah-video.htmlРакурс
Армія Росії 10 червня атакувала залізничний вокзал у Сумах.
Окупанти спрямували на територію вокзалу дроном-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожого БпЛА впали пасажирський поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.
Зазначається, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті. Потяг вже відправився та рухався із затримкою +5 годин.
Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації заявили про чотирьох поранених.
Нагадаємо, 7 травня російські окупанти здійснили атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали, бо перебували у безпечному місці.