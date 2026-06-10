Сбитый «Шахед» упал на пассажирский поезд. Фото: «Укрзализныця»

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Ракурс

Армія Росії 10 червня атакувала залізничний вокзал у Сумах.

Окупанти спрямували на територію вокзалу дроном-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожого БпЛА впали пасажирський поїзд № 143 «Суми-Рахів». Внаслідок цього виникло загоряння даху останнього вагона. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Facebook.

Зазначається, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, бо знаходилися в укритті. Потяг вже відправився та рухався із затримкою +5 годин.

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації заявили про чотирьох поранених.

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти здійснили атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали, бо перебували у безпечному місці.