Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

В Харьковской области в результате российского удара возник пожар в двухэтажке (ФОТО)

25 мар 2026, 10:30
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу у житловій двоповерхівці, спричинену російським обстрілом.

Про це сьогодні, 25 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі ворог завдав удару БпЛА по житловому сектору с. Шевченкове Куп’янського району. В результаті влучання у дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнації та пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС, — розповіли у відомстві.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


