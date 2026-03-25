Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу у житловій двоповерхівці, спричинену російським обстрілом.
Про це сьогодні, 25 березня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Вночі ворог завдав удару БпЛА по житловому сектору с. Шевченкове Куп’янського району. В результаті влучання у дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнації та пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС, — розповіли у відомстві.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.