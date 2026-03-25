Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Рашисты пытались притвориться мертвыми, увидев украинский беспилотник (ВИДЕО)
Російські загарбники прикинулися мертвими, намагаючись врятуватися від українського безпілотника.
Відповідне відео сьогодні, 25 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На Північно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська окупанти знову намагаються врятуватися старим способом. Побачивши дрон, падають на землю і лежать без руху, сподіваючись перечекати та залишитися непоміченими. Але це вже не працює, — зазначають у ДПСУ.
На відео показано, як прикордонники бригади «Форпост» виявили та знищили російських піхотинців.
У небо піднімається важкий бомбер Vampire. Ворог не рухається, але це не має значення. Його вже супроводжують. Кілька точних скидів — і спроба сховатися закінчується невдачею, — додали у ДПСУ.