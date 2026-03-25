Ракурсhttps://racurs.ua/
Поражён российский боевой ледокол, фото: Генштаб ВСУ
Сили оборони в ніч на сьогодні, 25 березня, уразили корабель російських окупантів на Виборзькому суднобудівному заводі у Ленінградській області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, уражений корабель — це патрульний криголам «Пурга» проекту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ РФ.
Зазначається, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.
У соцмережах вже з’явилися фото пошкодженого корабля.
Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.
