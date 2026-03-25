Поражён российский боевой ледокол, фото: Генштаб ВСУ

25 мар 2026, 15:07
Сили оборони в ніч на сьогодні, 25 березня, уразили корабель російських окупантів на Виборзькому суднобудівному заводі у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражений корабель — це патрульний криголам «Пурга» проекту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ РФ.

Зазначається, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

У соцмережах вже з’явилися фото пошкодженого корабля.

Уражено російський бойовий криголам, фото: Astra

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


