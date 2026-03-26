Россия атаковала Украину 153 беспилотниками, были попадания.

Країна-агресор Росія атакувала Україну 153 безпілотниками.

У ніч на 26 березня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із чотирьох напрямків у Росії та одного — в окупованому Криму. Близько сотні дронів були «шахедами». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ 26 березня повідомили у Telegram.

Українська ППО знешкодила 130 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 дронів влучили на 11 локаціях, а уламки впали — на п’яти.

В Одеській області внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала.

Керівник ОВА Олег Кіпер поінформував про пошкодження на території підприємств, частково ушкоджено обладнання. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані.

Також в окремих населених пунктах спостерігаються перебої зі світлом, а критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

У Кривому Розі ворожі «шахеди» пошкодили об'єкт інфраструктури. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул поінформував, що обійшлося без постраждалих. На місці обстрілу йде ліквідація наслідків.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві оборони України поінформували, що працюють над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на мирні міста на заході країни.