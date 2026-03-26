Беспилотники атаковали НПЗ в Ленинградской области РФ.

Безпілотники атакували Ленінградську область РФ другу ніч поспіль.

У ніч проти 26 березня російська ППО нібито знищила над регіоном 21 БпЛА. Відбиття атаки відбувалося над Кіриським районом, де виникли пошкодження в промисловій зоні. Про це заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Водночас місцеві пабліки заявили про атаку на Кіриський нафтопереробний завод, який є одни із найбільших НПЗ у Росії.

Як відомо, нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) входить у п’ятірку найбільших російських НПЗ. Підприємство, зокрема, займається виробництвом високооктанових бензинів та всіх видів палива.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ заявили, що вночі над регіонами країни-агресора «знешкодили» 125 українських БпЛА.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Було уражено резервуарний парк і пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксували пожежу, яку було видно навіть із Фінляндії.