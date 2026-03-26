Поражены НПЗ в Ленинградской области, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 березня, завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (місто Кіріші Ленінградської області РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства — займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів рф. Завод має встановлену потужність переробки близько 20−21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що потужності цього заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, котре застосовується для забезпечення потреб збройних сил РФ.