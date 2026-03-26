Все члены НАТО впервые достигли расходов 2% ВВП на оборону

Розходи членів НАТО на обороны виросли

Усім 32 країнам-членам НАТО за 2025 рік вдалося збільшили свої видатки на оборону, а також досягти показника у 2% від ВВП або й перевищити його, попри різницю у витратах між країнами Альянсу.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на опублікований сьогодні, 26 березня, щорічний звіт генсека НАТО Марка Рютте.

Загальні витрати на оборону склали 1,4 трлн дол., що на 6% більше, ніж у 2024 році.

Водночас звіт свідчить про значні розбіжності у витратах серед членів Альянсу. Зокрема:

у 2025 році Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада витратили найменшу частку ВВП на оборону — 2%;

Польща мала найвищі витрати у відсотках від ВВП серед членів Альянсу — 4,3%;

Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.

Зазначається, що у період з 2024 по 2025 рік Європа та Канада збільшили свої витрати на оборону на 19% - до 574 млрд доларів.

Це свідчить про те, що члени НАТО усвідомлюють зміни в безпеці та необхідність виконання наших спільних зобов’язань, — зазначив Рютте у звіті. — Я сподіваюся, що саміт НАТО в Анкарі в липні цього року дозволить розвинути наші досягнення 2025 року. Немає місця для самозаспокоєння і немає часу на марнування.

Джерело: «Європейська правда»