В Киевском университете культуры разоблачили многомиллионную схему — среди фигурантов Поплавский

Михаил Поплавський (в центре), фото: Spotify

У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти;

йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики». Упродовж 2022−2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн;

слідство встановило, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу;

за версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування.

Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі, — зазначили в прокуратурі.

За попередніми даними, внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах.

У межах досудового розслідування сьогодні було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності, — розповіли в прокуратурі. — Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

ТСН з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що сере фігурантів — колишній ректор Михайло Поплавський.

Джерело: Офіс генпрокурора, ТСН