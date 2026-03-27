Силы обороны 26 марта нанесли удар по Киришскому НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України вчора, 26 березня, уразили нафтопереробний завод «Кірішський» у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Він входить до числа найбільших НПЗ РФ.

Наразі уточнено результати ураження. Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження:

установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6;

об'єктів з виробництва нафтових бітумів;

установок гідроочистки та газофракціонування.

Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі додали, що удари по РФ триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України.