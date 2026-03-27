Сили оборони 26 березня завдали удару по Кірішському НПЗ, фото: Генштаб ЗСУ
Уточнено результати ураження одного з найбільших НПЗ Росії — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n212882-utochneno-rezultaty-urajennya-odnogo-z-naybilshyh-npz-rosiyi-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 26 березня, уразили нафтопереробний завод «Кірішський» у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Він входить до числа найбільших НПЗ РФ.
Наразі уточнено результати ураження. Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
За уточненою інформацією, підтверджено пошкодження:
- установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6;
- об'єктів з виробництва нафтових бітумів;
- установок гідроочистки та газофракціонування.
Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора, — наголошують у Генштабі.
У Генштабі додали, що удари по РФ триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України.