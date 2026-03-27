Последствия нападения. Фото: Policie ČR в соцсети Х

Невідома особа атакувала російський дім у Празі.

Ввечері у четвер, 26 березня, в районі Прага-6 невідомий нападник кинув у будівлю культурного центру близько шести пляшок із горючою сумішшю. Не всі коктейлі Молотова вибухнули. Однак фасад будівлі частково обгорів, а одне з вікон розбилося через удар. Про це заявили в посольстві Росії та поліції Чехії.

Як відомо, російський дім у Празі працює під управлінням агентства «Росспівробітництва». Проти цього відомства Європейський Союз запроваджував санкції. Установа діє з 1971 року й продовжує проводити культурні заходи, попри критику.

Нагадаємо, в 2023 році в Польщі 62-річний чоловік підпалив себе біля будівлі Генконсульства у Кракові. Він дістав пляшку, з якої вилив на себе легкозаймисту речовину та підпалив. Чоловіка госпіталізували, але він помер у лікарні.