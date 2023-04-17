Помер українець, який підпалив себе перед будівлею Генконсульства у Кракові

У Польщі помер українець, який здійснив самоспалення

https://racurs.ua/ua/n182103-pomer-ukrayinec-yakyy-pidpalyv-sebe-pered-budivleu-genkonsulstva-u-krakovi.html

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У Польщі, попри зусилля лікарів, помер 62-річний чоловік, який 13 квітня підпалив себе біля будівлі Генконсульства у Кракові.

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Стан чоловіка з початку перебування в лікарні був критичним. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє польське видання RMF24.

Свідки інциденту зазначають, що 13 квітня о 7.50 чоловік, стоячи у черзі до Генконсульства, раптом почав вигукувати гасла українською мовою. За словами різних очевидців, він говорив про «допомогу», «корупцію», закликав земляків повертатися в Україну, чоловіків боротися за батьківщину.

Після цього він дістав пляшку, з якої вилив на себе легкозаймисту речовину та підпалив. Зрештою вогонь змогли загасити поліцейські, які чергували у консульстві. Чоловіка госпіталізували.

Прокуратура у Кракові відкрила провадження за статтею про наражання особи на безпосередню небезпеку втрати життя чи тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: RMF24