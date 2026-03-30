Армія Російської Федерація завдала нових ударів по Чернігівщині.

Армія Російської Федерація завдала нових ударів по Чернігівщині.

Російські БпЛА атакували агропідприємство в Новгороді-Сіверському. Там пошкоджена сільськогосподарська техніка. А на околиці Чернігова ворожий «Шахед» влучив по обʼєкту критичної інфраструктури. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

Також російський БпЛА пошкодив дах будівлі краєзнавчого музею в Семенівці. А напередодні в Семенівській громаді безпілотник окупантів поцілив у зерносховище. У Новгород-Сіверському районі росіяни пошкодили енергетичний обʼєкт та обʼєкт звʼязку.

А в Чернігові було обстріляне харчове підприємства, де було пошкоджене складське приміщення, обладнання і продукція.

Нагадаємо, на Сумщині російський дрон поранив чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку. Пошкодження багатоквартирних, приватних будинків, АЗС, господарських споруд, гаражного приміщення й автомобіля зафіксували в низці територіальних громад.