Наслідки обстрілів. Фото: НПУ
Російський дрон поранив трьох цивільних на Сумщині (ФОТО)
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській області.
Протягом минулої доби війська країни-агресора обстріляли 25 населених пунктів області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травми дістали чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.
Пошкодження багатоквартирних, приватних будинків, АЗС, господарських споруд, гаражного приміщення й автомобіля зафіксували в Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській територіальних громадах.
Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок російських ударів БпЛА загинув 95-річний чоловік та згорів житловий будинок.