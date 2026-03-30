Наслідки обстрілів. Фото: НПУ

Російський дрон поранив трьох цивільних на Сумщині (ФОТО)

30 бер 2026, 09:27
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській області.

Протягом минулої доби війська країни-агресора обстріляли 25 населених пунктів області. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА травми дістали чоловіків 26 і 52 років та 49-річну жінку. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Пошкодження багатоквартирних, приватних будинків, АЗС, господарських споруд, гаражного приміщення й автомобіля зафіксували в Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській територіальних громадах.

Наслідки обстрілів. Фото: НПУ

Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок російських ударів БпЛА загинув 95-річний чоловік та згорів житловий будинок.

Джерело: Ракурс


