В Украине 30 марта поступают массированные сообщения о заминировании

Более 1,2 тыс. сообщений о заминировании поступило 30 марта — полиция

30 мар 2026, 15:46
В Україні сьогодні, 30 березня, фіксується масоване розсилання анонімних повідомлень про замінування.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

З 11.00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель, — розповіли у поліції.

Зазначається, що станом на 14.50 до підрозділів поліції надійшло 1 тис. 216 повідомлень.

Наразі відпрацьовано вже 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога. — наголошують у поліції.

Правоохоронці нагадують — за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність.

Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців, — додали в поліції.

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
