В Україні 30 березня надходять масовані повідомлення про замінування
В Україні сьогодні, 30 березня, фіксується масоване розсилання анонімних повідомлень про замінування.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
З 11.00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель, — розповіли у поліції.
Зазначається, що станом на 14.50 до підрозділів поліції надійшло 1 тис. 216 повідомлень.
Наразі відпрацьовано вже 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.
Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога. — наголошують у поліції.
Правоохоронці нагадують — за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність.
Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців, — додали в поліції.