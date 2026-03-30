Последствия пожара в Киеве, фото: ГСЧС

500 кв. м сухой травы выгорели в Киеве (ФОТО)

30 мар 2026, 16:56
У Святошинському районі Києві неподалік міської зони відпочинку «Мир» внаслідок пожежі вигоріло 500 кв. м сухої трави та очерету.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Про це сьогодні, 30 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

А знаєте, що найприкріше? За декілька десятків метрів від місця загоряння були спеціально облаштовані та вільні альтанки для приготування шашлику. Попри це, громадяни розпалювали багаття просто поміж дерев, — наголошують у ДСНС. — Навіть стійкий запах випаленого очерету та присутність вогнеборців не спонукали відвідувачів лісового масиву обрати для відпочинку безпечну альтернативу.️

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникли 282 пожежі загальною площею майже 160 га, а з початку року — 5 тис. 701 пожежа на площі понад 2 тис. 630 га.

Маленький недопалок чи не повністю загашене багаття можуть призвести до великої біди! Дбайте про довкілля! — наголошують у відомстві.

Наслідки пожежі у Києві, фото: ДСНС

