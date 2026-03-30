Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки пожежі у Києві, фото: ДСНС

500 кв. м сухої трави вигоріли в Києві (ФОТО)

30 бер 2026, 16:56
999

У Святошинському районі Києві неподалік міської зони відпочинку «Мир» внаслідок пожежі вигоріло 500 кв. м сухої трави та очерету.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Про це сьогодні, 30 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

А знаєте, що найприкріше? За декілька десятків метрів від місця загоряння були спеціально облаштовані та вільні альтанки для приготування шашлику. Попри це, громадяни розпалювали багаття просто поміж дерев, — наголошують у ДСНС. — Навіть стійкий запах випаленого очерету та присутність вогнеборців не спонукали відвідувачів лісового масиву обрати для відпочинку безпечну альтернативу.️

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникли 282 пожежі загальною площею майже 160 га, а з початку року — 5 тис. 701 пожежа на площі понад 2 тис. 630 га.

Маленький недопалок чи не повністю загашене багаття можуть призвести до великої біди! Дбайте про довкілля! — наголошують у відомстві.

Наслідки пожежі у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів