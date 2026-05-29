Житель Києва випадковим пострілом поранив перехожу, фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Киянин вирішив самостійно усунути несправність зброї та, не дотримуючись правил техніки безпеки, здійснив постріл, який пробив металевий ролет та влучив 58-річній жінці у живіт, — розповіли у поліції.

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць Печерського району Києва на землі лежить жінка з вогнепальним пораненням живота. За викликом одразу прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 58-річну потерпілу у тяжкому стані.

Для того, аби встановити обставини події, було здійснено комплекс розшукових заходів та слідчих дій:

відпрацьовувались відео з камер спостереження;

призначено ряд експертиз;

до огляду місця події залучався експерт-баліст, який досліджує вогнепальну зброю, дистанцію і напрямок пострілу;

для визначення точного напрямку та кута, з якого було здійснено постріл, спеціалісти-криміналісти використовували балістичні лазери.

За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку — ним виявився місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 КПК України, — розповіли у поліції.

Було встановлено, що:

чоловік, перебуваючи на території паркінгу житлового будинку, дістав із власного автомобіля помпову рушницю та, намагаючись усунути її несправність здійснив постріл у бік металевого ролета паркінгу;

одна з дробин патрона пробила ролет і влучила в живіт жінці, яка в цей час проходила неподалік;

лікарі діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота з ушкодженнями внутрішніх органів та внутрішньою кровотечею. Наразі жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Під час обушку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили декілька найменувань зброї та набоїв до неї. Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.