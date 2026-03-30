СБС уничтожили подстанции Алчевского металлургического комбината на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n212917-sbs-unichtojili-podstancii-alchevskogo-metallurgicheskogo-kombinata-na-luganschine-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 30 березня, вразили енергетичну та військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
Відповідне відео сьогодні, 30 березня, на своїх сторінках у соцмережах опублікував очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.
Зокрема, ударів було завдано по:
- електропідстанції 220 кВт, що забезпечує електропостачання Алчевського металургійного комбінату у населеному пункті Перевальськ;
- низці інших електропідстанцій;
- також було пошкоджено інфраструктуру доменної печі № 3 та киснево-конвертерного цеху у місті Алчевську.
Крім того, було уражено ЗРК «Тор-М2» у населеному пункті Покровське.