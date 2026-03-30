  Новости
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

СБС уничтожили подстанции Алчевского металлургического комбината на Луганщине (ВИДЕО)

30 мар 2026, 19:04
Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 30 березня, вразили енергетичну та військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Відповідне відео сьогодні, 30 березня, на своїх сторінках у соцмережах опублікував очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.

Зокрема, ударів було завдано по:

  • електропідстанції 220 кВт, що забезпечує електропостачання Алчевського металургійного комбінату у населеному пункті Перевальськ;
  • низці інших електропідстанцій;
  • також було пошкоджено інфраструктуру доменної печі № 3 та киснево-конвертерного цеху у місті Алчевську.

Крім того, було уражено ЗРК «Тор-М2» у населеному пункті Покровське.

Источник: Ракурс


