Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 30 березня, вразили енергетичну та військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Відповідне відео сьогодні, 30 березня, на своїх сторінках у соцмережах опублікував очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.

Зокрема, ударів було завдано по:

електропідстанції 220 кВт, що забезпечує електропостачання Алчевського металургійного комбінату у населеному пункті Перевальськ;

низці інших електропідстанцій;

також було пошкоджено інфраструктуру доменної печі № 3 та киснево-конвертерного цеху у місті Алчевську.

Крім того, було уражено ЗРК «Тор-М2» у населеному пункті Покровське.