Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Андрей Гюров и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n212923-ukraina-i-bolgariya-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-bezopasnosti.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, та тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Андрій Гюров підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції в Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми сьогодні підписали з прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. Наші команди працювали тривалий період. Я дуже радий, що в нас така угода, десятирічна, є між нашими державами, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив на продовженні Болгарією військової підтримки України.

Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, — це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони, — зазначив він. — І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Думаю, що це посилює обидві наші країни.

Зеленський також зазначив, що важливими темами стала енергетика й участь Болгарії в допомозі України через міжнародні механізми.

Міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що взяв участь в міжурядових українсько-болгарських консультаціях, а також провів особисту зустріч з міністром енергетики Болгарії Трайчом Трайковим.

Шмигаль, зокрема, зазначив, що Болгарія готує гуманітарний пакет допомоги з енергетичним обладнанням для ремонту українських енергостанцій.

Це важлива допомога в підготовці до наступного опалювального сезону, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ», Денис Шмигаль