Александр Сырский (справа), фото: Офис президента

Ракурс

На Олександрівському напрямку ЗСУ проводять успішну наступальну операцію, змусивши російське командування швидко змінювати плани та перекидати сили з-під Покровська.

Про це в інтерв’ю ICTV розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, з 1 березня росіяни планували розпочати широкомасштабний наступ фактично на всіх 13 основних напрямках. Однак перед цим їм довелося змінити свої плани й перекинути частину сил із Покровського та Очеретинського напрямку на Олександрівський.

Успіх якраз полягає в звільненні території. Станом на сьогодні, це 480 кв. км, — зазначив Сирський. — Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території.

Сирський зауважив, що російські війська фактично ніколи не припиняли спроби проведення наступальних дій. Ці наступальні дії фактично перейшли з 2025 в 2026 рік. Плани російського командування в 2025 році вдалося зірвати.

Він нагадав, що російська армія намагалася захопити всю Донецьку, Луганську, більшу частину Дніпропетровської та Запорізьку області, створити буферні зони в Сумській і Харківській областях, а також розпочати дії в Миколаївській і Херсонській областях. Це були глобальні плани Росії, які вона анонсувала.

Джерело: ICTV