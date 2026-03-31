Петер Сійярто і Сергей Лавров, фото: «РІА Новості»

Видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з російським колегою Сергієм Лавровим, котра відбулася в серпні 2024 року й стосувалася зняття європейських санкцій з сестри наближеного до Путірна російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової.

Сама розмова відбулася всього через годину після того, як 30 серпня 2024 Сіярто прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга. Лавров зателефонував Сіярто з проханням щодо Ісмаїлової й той пообіцяв допомогти.

Разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу виключити її зі списку. Ми подамо його наступного тижня, і оскільки новий період перегляду буде розпочато, його буде включено до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її вилучили зі списку, — заявив під час розмови очільник МЗС Угорщини.

Зазначається, що Лавров був задоволений і висловив свою вдячність Сіярто за «підтримку та боротьбу за рівність у всіх сферах».

Досягнувши головної мети розмови, Лавров і Сіярто перейшли до обговорення їхньої спільної зневаги до Європейського Союзу, зокрема до країн, що мають проукраїнську орієнтацію.

Перед тим, як покласти слухавку, угорський чиновник захоплено розповідав про нову штаб-квартиру «Газпрому», яку він відвідав у Росії, додавши: «Я завжди до ваших послуг».

Через сім місяців Ісмаїлова була виключена зі списку санкцій ЄС.

У статті видання зазначається, що стенограми й аудіозаписи розмов Лаврова з Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими урядовцями, були отримані й підтверджені консорціумом розслідувачів, до якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Зазначається, що у своїх розмовах з Лавровим Сіярто виглядає шанобливим і межує з покірністю.

Очевидна готовність Сіярто, як високого чиновника угорського уряду, тихо діяти в інтересах Росії на рівні ЄС може допомогти пояснити, чому Москва вкладає значні зусилля для утримання Віктора Орбана та його прокремлівської партії «Фідес» при владі, — наголошує видання.

Сам Сіярто на своїй Фейсбук-сторінці вже відреагував на цю публікацію.

Вже деякий час могло бути відомо, що іноземні секретні служби за участю активних угорських журналістів підслуховували/підслуховують мої розмови по телефону. Сьогодні слухачі зробили ще одне величезне «відкриття»: довели, що я кажу те саме на публіці, що й по телефону, — заявив він.

За словами Сіярто, санкційна політика ЄС щодо РФ це «провал», який «завдає більшої шкоди ЄС, ніж Росії».

Ми також багато разів давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо санкціонувати осіб або компанії, які важливі для безпеки енергопостачання в Угорщині або досягнення миру, а також тих, у включенні яких до санкційного списку просто немає сенсу чи підстав. І на цьому будемо наполягати і в майбутньому, — додав він.

Джерело: Vsquare, Петер Сіярто