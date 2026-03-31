В России заявили, что у Украины есть два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, заявил Владимир Зеленский.

Росіяни вимагають виведення Збройних сил України з Донбасу.

Країна-агресор хоче, щоб Україна вивела свої війська з Донецької та Луганської областей за два місяці. Бо РФ нібито може за цей період захопити весь Донбас. Про це росіяни розповідають американській стороні, заявив 31 березня президент Володимир Зеленський під час саміту в Бучі.

Тому в України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. Окупанти погрожують, якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім для завершення війни будуть «вже інші умови».

Зеленський розповів, що за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, на фронті «не бачать ніяких суттєвих просувань» і ситуація «контрольована». Президент поінформував, що з початку 2026 року й по сьогодні на фронті 89 тис. особового складу РФ були вбиті і тяжко поранені.

Також президент анонсував переговори з американцями у відеоформаті 1 квітня. Київ у розмові представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, а американську команду — спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Розмова буде стосуватися того, «де ми знаходимося». Крім того, сторони обговорять підготовку до можливої тристоронньої зустрічі.

Нагадаємо, 25 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу. Глава держави наголошував, що американці будуть готові остаточно «на найвищому рівні» узгодити ці гарантії, щойно українська влада піде на цей крок.

Вже 27 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати ніколи не ставили українській владі умов щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Слова Зеленського він назвав брехнею.