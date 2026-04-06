Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 6 апреля, фото: ГСЧС

В Одессе трое погибших и 10 раненых в результате ночной российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2026, 08:29
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, масовано атакували Одесу.

Вночі внаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі у кількох районах, зафіксовано значні руйнування та пошкодження будівель і автомобілів. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської МВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки:

  • загинуло три людини, серед них дитина;
  • постраждали 10 людей, серед них дитина. Дві людини у важкому стані госпіталізовані — один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. восьмеро людей — у стані середньої важкості, серед них дворічна дитина та двоє підлітків віком 17 та 18 років;
  • вогнеборці врятували чотири особи, з них одна дитина.
  • У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та семеро приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить консультації для мешканців;
  • у Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об'єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Наслідки російської атаки на Одесу в ніч на 6 квітня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
