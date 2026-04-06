Катарина Матернова с обломком дрона, фото: facebook.com/kmathernova
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова знайшла уламок російського безпілотника типу «Шахед» під час прогулянки київським лісом кілька днів тому.
Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці, опублікувавши відповідне фото.
Ось так війна змінює країну. Ось така сьогодні реальність України, — заначила вона. — Мій охоронець ретельно перевірив уламок, перш ніж я підняла його, щоб сфотографувати. Він уже не міг вибухнути чи когось поранити. Проте це було дуже тривожне відчуття.
Матернова нагадала, що, попри пропозицію України про великоднє перемир’я, РФ продовжила атаки, які за дві доби забрали життя щонайменше 16 людей і поранили понад 90.
Війна всюди. У небі. У містах. А тепер і в лісах. Це не може стати нормою. Прогулянка весняним лісом і знахідка уламків зброї, призначеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир, — наголосила вона.